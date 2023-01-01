SONDERHEFT: ROLLING STONE VINYL 2026
Liebe Vinylfreunde,
es gibt Momente, die kein Stream der Welt ersetzen kann – das leise Knacken, bevor die Nadel aufsetzt. Das Gewicht einer Platte in der Hand. Das Cover, das mehr ist als Verpackung – sondern ein eigenes Kunstwerk.
Mit Rolling Stone VINYL feiern wir diese Momente. Das neue Magazin aus der Redaktion des Rolling Stone widmet sich ganz dem Vinyl – seiner Geschichte, seiner Gegenwart und seiner Zukunft. Leidenschaftlich, kenntnisreich, mit der Liebe zum Detail, die Plattensammler:innen und Musikliebhaber:innen verbindet.
In der ersten Ausgabe erwarten Sie u.a.:
„1966 – Das Jahr, das das Rock-Album definierte“ Wie „Pet Sounds“, „Revolver“ und „Blonde On Blonde“ die Schallplatte zur Kunstform machten.
Die 25 besten Plattencover des 21. Jahrhunderts Eine Hommage an die Kunst des Covers – inklusive Interview mit Design-Ikone Stefan Sagmeister.
„Wie geht’s unseren Plattenläden?“ Ein großer Report über das Herz der Vinyl-Kultur: die Läden, in denen Musik noch riecht, klingt und lebt.
Zu Besuch bei Ian Rankin, Bestseller-Autor und leidenschaftlichem Plattensammler – alias „Der Platten-Detektiv“
Collector’s Corner: Von Neuveröffentlichungen und Geheimtipps bis zu den teuersten LPs der Welt – alles, was Sammler:innen wissen müssen.
Rolling Stone VINYL ist kein Nostalgieprojekt. Es ist ein Magazin für Menschen, die Musik anfassen wollen – und verstehen, dass guter Sound Zeit, Raum und Leidenschaft braucht.
