RS-Spar-Abo (2 + 10 Ausgaben)
99,00 € inkl. MwSt.
Roll with us!
Spare 20€ und erhalte 1 Jahr lang den Rolling Stone = 10 Ausgaben + 2 Ausgaben gratis
Du bekommst:
• 12 Ausgaben frei Haus
• 1 Tag früher als im Handel
• die exklusive Rolling Stone-Heft-CD im Abo only
• 8% Rabatt bei jedem jpc-Einkauf (Vinyl, CD, DVD)
• 15 Euro Ersparnis beim Rolling Stone Beach
*Mindestlaufzeit 12 Monate, danach jederzeit kündbar.
Spare 20€ und erhalte 1 Jahr lang den Rolling Stone = 10 Ausgaben + 2 Ausgaben gratis
Du bekommst:
• 12 Ausgaben frei Haus
• 1 Tag früher als im Handel
• die exklusive Rolling Stone-Heft-CD im Abo only
• 8% Rabatt bei jedem jpc-Einkauf (Vinyl, CD, DVD)
• 15 Euro Ersparnis beim Rolling Stone Beach
*Mindestlaufzeit 12 Monate, danach jederzeit kündbar.