ROLLING STONE 2025/11

Wir haben einen Lauf: Nach Bruce Springsteen, The Doors und Deep Purple veröffentlichen wir mit der November-Ausgabe des ROLLING STONE nun unser viertes Sammlerstück: eine weltexklusive Vinyl-Single mit dem letzten Song, den David Bowie vor seinem Tod im Januar 2016 aufgenommen hat, "I Can't Give Everything Away". Auf der Rückseite wird ein Etching-Motiv des Albums "Blackstar" zu sehen sein.

Die 7inch-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE-Ausgabe 11/2025 + exklusive David Bowie 7"-Vinyl-Single.