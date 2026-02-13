MUSIKEXPRESS 2026/03
Prince: „HitnRun“ – Der letzte Akt des Pop-Genies
+ exklusive 7’’-Vinyl-Single „Baltimore“ / „Stare“
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+ Mitski, Calexico, The Damned, Rocko Schamoni, Momoko Gill u.v.m.
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Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.
Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.
In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: "Baltimore" / "Stare", zwei Songs von HITnRUN Phase II". Das balladeske "Baltimore" schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältich, unter: www.musikexpress.de/prince-2026-bundle
Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7"-Vinyl-Single.
|Ausgabename
|01-26-03-ABO
|Lieferzeit
|3-5 Tage
|Produktgruppe
|Zeitschrift