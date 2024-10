MUSIKEXPRESS 2024/12

JETZT BESTELLEN!

Zu unserer Dezember-Ausgabe veröffentlichen wir ein besonderes Extra. Mit der Handelsausgabe des MUSIKEXPRESS 12/24 veröffentlichen wir einen Song auf Vinyl, der vor 40 Jahren die Welt verändert hat: „Like A Virgin“ von niemand geringerem als der >Queen of Pop, Madonna. Es handelt sich um eine detailgetreue Replik der schwarzen 7-Inch-Single von 1984, dem ersten Megaseller von Madonna Louise Ciccone. Auf der A-Seite befindet sich „Like A Virgin“, ihr erster Nr.1-Hit in den USA, der in Deutschland Platz vier erreichte und im Vereinigten Königreich Rang drei. Die B-Seite stellt wie damals „Stay“, der Closer des dazugehörigen Albums LIKE A VIRGIN, dar.

Vor allem Madonnas Performance von „Like A Virgin“ bei den MTV Video Music Awards am 14. September 1984 hatte eine immense Wirkung und gilt als Wendepunkt in der Popkultur. Ihre Darstellung einer unschuldigen Braut, die sich gleichzeitig sexuell selbstbewusst gibt, brach mit traditionellen Geschlechterrollen und Erwartungshaltungen gegenüber Frauen. Ein beispielloser Meilenstein des Feminismus – schockierend und inspirierend. Gleichzeitig präsentierte Madonna einen perfekten Popsong, der seit Jahrzehnten einen festen Platz in unserem kollektiven Gedächtnis hat und ganze Generationen zum Tanzen brachte. Madonna wurde über Nacht zur Ikone, ebnete den Weg für Künstlerinnen wie Britney Spears, Lady Gaga und Charli XCX und etablierte sich in der Folge als bestverkaufende Musikerin der Geschichte.

Die 7“-Single kommt auf schwarzem Vinyl und ist nur mit MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 12/2024 + exklusive Madonna 7“-Vinyl-Single.