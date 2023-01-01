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MH Festival-ABO

19,95 € inkl. MwSt.

Deine Vorteile:

  • Einmalig 6x METAL HAMMER bequem frei Haus
  • Einmalig nur 19,95 € anstatt 59,40 €
  • Einfach nach Hause bestellen
  • Spare über 60 % im Vergleich zum Kiosk
  • Das Angebot ist limitiert bis zum 30.09.
  • Verlängerung auf unbestimmte Zeit, zum Vorzugspreis von 8,07 € pro Ausgabe, quartalsweise Abrechnung.

Mindestlaufzeit: sechs Monate, danach läuft Dein Abo auf unbestimmte Zeit weiter.

Kündigungsfrist: erstmalig zum Ende der Mindestlaufzeit, danach jederzeit möglich.

Dieses Angebot gilt nur für Deutschland.

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