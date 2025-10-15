METAL HAMMER 2025/11
50 Jahre Iron Maiden
Blick ins Fotobuch mit Dave Murray & Adrian Smith
+ Interview mit Kurator Ben Smallwood
+ Exklusive Sonderbeilage: A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN
CD-Sampler mit 8 Cover-Versionen und 1 Bonustrack von Sabaton, Lord Of The Lost, Blaze Bayley, Elvenking, Angelus Apatrida, Primal Fear, Mob Rules, Devildriver, Savage Messiah. Auf 666 Stück limitierte Version im Jewelcase nur hier im Webshop erhältlich!
Specials:
Hardcore Herbst: Agnostic Front vs. Biohazard
Schlagabtausch: Grailknights vs. All For Metal
Sabaton: Neue Horizonte
Avatar: Freaks im Wald
Saltatio Mortis: 25 Jahre Mittelalter
Außerdem: Battle Beast, Soulfly, Dizzy Reed, Mammoth, Despised Icon, Coroner uvm.
Poster: Iron Maiden + Tompa Lindberg
Versand ab 17.10.2025
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR
|Ausgabename
|02-25-11
|Erscheinungsdatum
|15.10.2025
|Lieferzeit
|3-5 Tage
|Produktgruppe
|Zeitschrift