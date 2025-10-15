Mein Warenkorb
METAL HAMMER 2025/11

Artikel vorbestellbar
9,90 € inkl. MwSt.

50 Jahre Iron Maiden

Blick ins Fotobuch mit Dave Murray & Adrian Smith

+ Interview mit Kurator Ben Smallwood

+ Exklusive Sonderbeilage: A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN

CD-Sampler mit 8 Cover-Versionen und 1 Bonustrack von Sabaton, Lord Of The Lost, Blaze Bayley, Elvenking, Angelus Apatrida, Primal Fear, Mob Rules, Devildriver, Savage Messiah. Auf 666 Stück limitierte Version im Jewelcase nur hier im Webshop erhältlich!

Specials:

Hardcore Herbst: Agnostic Front vs. Biohazard

Schlagabtausch: Grailknights vs. All For Metal

Sabaton: Neue Horizonte

Avatar: Freaks im Wald

Saltatio Mortis: 25 Jahre Mittelalter

Außerdem: Battle Beast, Soulfly, Dizzy Reed, Mammoth, Despised Icon, Coroner uvm.

Poster: Iron Maiden + Tompa Lindberg

Versand ab 17.10.2025

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR

